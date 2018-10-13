Главные новости 13 октября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 13 сентября.

Теплоход затонул в Черном море. Судно шло под флагом Панамы, сообщили представители Росморречфлота. Теплоход затонул в Черном море.

Первая леди США Меланья Трамп подверглась резкой критике за скандальное послание на куртке, в которой она посетила детские центры на американской границе. Меланья Трамп объяснила, на кого ей «реально плевать».

Допрос и момент убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в посольстве Саудовской Аравии в Турции случайно записались на Apple Watch журналиста. Хашукджи перед входом в посольство оставил iPhone невесте и включил режим записи на Apple Watch. Убийство саудовского журналиста записалось на его Apple Watch.

Киеву нужно отказаться от централизованного горячего водоснабжения, от него одни потери, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В ответ украинцы предположили, что скоро им предложат самим вырабатывать электричество, а заодно лишат и холодной воды. «Моются те, кому лень чесаться»: в Киеве подняли на смех предложения Кличко отключить горячую воду.

В Совфеде считают, что реализация идеи мэра Киева Виталия Кличко повлечет за собой социальную катастрофу. Катастрофа лишь усугубляется: в Совфеде оценили предложение Кличко отказаться от горячего водоснабжения.

Несколько человек погибли в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате атаки коалиции с применением химического оружия. Сирия: стало известно о первых жертвах применения химоружия коалицией США в Дейр-эз-Зоре.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы рассказали, какая компания ждет арестованных футболистов Александра Кокорин и Павла Мамаева в СИЗО «Пьяницы, наркоманы и давно не мытые бомжи»: кто ждет Мамаева и Кокорина в общих камерах СИЗО.

Ракета киевских силовиков упала на территории школы №27 в городе Лисичанск Луганской области. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Видео с места ЧП опубликовано в Сети. Ракета ВСУ рухнула на территории школы в Лисичанске: опубликовано видео.

До конца месяца Северный пополнит большой десантный корабль (БДК) «Иван Грен». Большой десантный корабль «Иван Грен» пополнит Северный флот до конца октября.

Новый стих лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова про футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева не понравился большинству российских пользователей социальных сетей. «Смысла нет, ритма нет»: стих Шнурова про Кокорина и Мамаева не понравился россиянам.