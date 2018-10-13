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В ЛНР разоблачили фейк ВСУ о сбитом в Донбассе российском «Орлане»

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В ЛНР разоблачили фейк ВСУ о сбитом в Донбассе российском «Орлане»

Луганск, 13 октября. В Луганской народной республике опровергли фейк ВСУ о якобы сбитом в Донбассе российском беспилотнике «Орлан». В ЛНР назвали заявление Киева провокацией.

«Люди, имеющие хоть небольшое представление о военном деле, понимают, что осталось бы от беспилотника, если бы его прошила очередь из штатного вооружения Ми-24», — сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Напомним, штаб так называемой Операции объединенных сил Украины ранее похвастался ликвидацией беспилотника, на перехват которого отправили Ми-24.  

Автор: Федор Веснин
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