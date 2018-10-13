Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Генетики совершили прорыв на пути к однополому размножению

31
0 Оставить комментарий

Генетики совершили прорыв на пути к однополому размножению

Пекин, 13 октября. Исследователям Китайской академии наук впервые удалось скрестить однополых мышей и получить потомство. Эксперимент показал, что в будущем однополые пары смогут иметь детей без помощи доноров.

Ученые смогли воспроизвести потомство как от пары мышей женского пола, так и от пары мышей мужского пола. По словам профессора Ци Чжоу, исследователи объединили принципы репродукции и регенерации и пришли к выводу, что потомство может быть получено от однополых родителей с гаплоидных эмбриональных стволовых клеток с удалением генов.

Однако при скрещивании однополых особей плод может не получить генетический материал от матери или от отца, это приводит к проблемам развития. Ученым удалось удалить часть генов, но опасность дефектного развития плода все еще высока.

У однополых мышей-матерей родилось потомство из 29 мышат, которые были здоровы и даже смогли воспроизвести потомство. Однако с однополыми отцами возникли сложности – потомство погибло спустя несколько дней.

Профессор Ци Чжоу уверен, что результаты исследования являются большим шагом на пути к размножению однополых родителей. В будущем однополые пары смогут заводить детей без использования донорских клеток.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое