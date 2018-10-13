Сирия, 13 октября. Курды начали возводить дополнительные укрепления на сирийско-турецкой границе в Ракке. «Спящие ячейки» ИГ1 подозреваются в убийстве преподавателя в Идлибе. Боевикам удалось обезвредить СВУ на севере провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожают оставшиеся от боевиков боеприпасы в юго-западном пригороде Дамаска.

«Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир»: обнаружила СВУ в автомобиле одного из своих высокопоставленных главарей в провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: подозревается в убийстве преподавателя в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась одного из своих высокопоставленных боевиков на юге Идлиба.

Курды: заявили об убийстве еще трех боевиков протурецких сил в северной части Алеппо; начали возводить укрепления на сирийско-турецкой границе в Ракке.

Международная коалиция: продолжает проводить бомбардировки в юго-восточной части Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели подрывные работы по ликвидации оставшихся от джихадистов боеприпасов в юго-западном пригороде Дамаска Дарайя. Согласно информации Twitter-канала (SyriawatanNews), уничтожение взрывных устройств прошло в период с 14.00 до 17.00. Этому предшествовали работы по разминированию данных территорий. Напомним, они были зачищены от боевиков вооруженной оппозиции в конце августа 2016 года. Тогда при посредничестве сотрудников российского Центра по примирению враждующих сторон удалось достичь мирного урегулирования конфликта с боевиками, после чего они были вывезены на северо-запад Сирийской Арабской Республики (САР) в провинцию Идлиб.

Провинция Алеппо

Стало известно о том, что в городе Аль-Баб, подконтрольном силам вооруженной оппозиции, при поддержке Турции будет открыта больница вместимостью 200 коек. Об этом сообщает военный источник в социальной сети Telegram (aheey555).

Между тем курдские радикалы, осуществляющие подпольные вылазки, совершили очередное нападение на территориях, оккупированных силами вооруженной оппозиции. Twitter-канал (DefenseUnits), подконтрольный Отрядам народной самообороны (YPG), опубликовал фотографии трех боевиков протурецких вооруженных формирований, убитых выстрелом в голову. К какой из антиправительственных группировок принадлежали исламисты, пока неизвестно.

В то же время боевики предотвратили гибель еще одного из лидеров вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Halab TodayTV, в автомобиле одного из высокопоставленных членов коалиции «Джебхат Аль-Ватания лил Тахрир» — Мухаммада Ахмада Ат-Тара — было обнаружено взрывное устройство, которое удалось обезвредить. Инцидент произошел в населенном пункте Ас-Сахара.

Провинция Дейр-эз-Зор

Авиация международной коалиции во главе с США продолжает проводить бомбардировки юго-восточных районов Дейр-эз-Зора. Как передает в сети Twitter военный источник (syrianpc 555), вслед за Хаджином под ударом оказался город Ас-Суса, в результате чего по меньшей мере один из мирных жителей погиб. Кроме того, появились сведения о жертвах химатаки США в Хаджине, проведенной при помощи фосфорных боеприпасов. SANA News заявляет о гибели нескольких гражданских лиц.

Между тем Telegram-канал (aheey555) сообщает о том, что около 20 террористов «Исламского государства» были уничтожены во время авианалета ВВС западного альянса в районе населенного пункта Аль-Кашме. Тем не менее данная информация пока не была подтверждена официальными новостными порталами. Военные эксперты, в свою очередь, полагают, что подобным образом Вашингтон намеревается оправдаться за проведенную химатаку.

Провинция Идлиб

В Идлибе вновь произошли вылазки неизвестных боевиков. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (aheey555), вблизи частной школы на окраине города Хан Шейхун на юге провинции было найдено тело преподавателя учебного заведения. Кроме того, был убит еще один лидер террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». По информации Telegram-канала (C_Military1), высокопоставленный командир группировки — Абу Хазиф Ат-Туркестани — был застрелен в городе Ат-Тамания на юго-востоке региона. Местные активисты возлагают ответственность за случившееся на «спящие ячейки» «Исламского государства», членам которых до сих пор удается скрываться в контролируемых боевиками районах.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что силы курдских вооруженных формирований приступили к возведению дополнительных укреплений на сирийско-турецкой границе. «Демократические силы Сирии»**** (SDF) и члены Отрядов народной самообороны (YPG) начали рыть подземные тоннели и траншеи в районе города Тель-Абьяд, передает в сети Twitter военный источник (Bosni94). Напомним, на данных территориях время от времени отмечаются стычки между курдами и вооруженными силами Турции. Вероятно, курдские отряды опасаются полномасштабных столкновений в приграничных районах. Как неоднократно сообщалось ранее, Анкара обеспокоена соседством с радикальными группировками курдов, поскольку боевики организации Рабочая партия Курдистана (РПК), отнесенной многими странами к числу террористических, а также связанные с ней YPG угрожают территориальной целостности Турецкой Республики. Кроме того, РПК несет ответственность за организацию нескольких терактов в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)