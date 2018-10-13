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Порошенко уволил Полторака с поста министра обороны Украины

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Порошенко уволил Полторака с поста министра обороны Украины

Киев, 13 октября. Президент Украины Петр Порошенко принял отставку министра обороны страны Степана Полторака.

По словам украинского президента, Степан Полторак продолжит занимать свой пост, но в качестве гражданского лица. С 1 января 2019 года согласно требованиям закона о национальной безопасности ведомство должен возглавить гражданский чиновник.

Порошенко заявил, что принял отставку Полторака с тяжелым сердцем. Украинский президент объяснил, что оставит бывшего военного на посту министра обороны страны из-за его вклада «в возрождение ВСУ».

Отметим, что ранее Следственный комитет России возбудил против министра обороны Украины уголовные дела из-за конфликта в Донбассе. По словам политологов, возбуждение уголовных дел по статьям «Применение запрещенных средств и методов ведения войны» и «Геноцид» позволит в будущем привлечь украинских чиновников к ответственности. Собранные факты станут основания для создания создания международного трибунала по Донбассу, подчеркнули эксперты.

Автор: Денис Коробейников
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