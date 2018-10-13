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Глушакову грозит встреча с Кокориным в СИЗО

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Глушакову грозит встреча с Кокориным в СИЗО

Москва, 13 октября. Полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за сокрытие информации о денежных средствах. В настоящее время спортсмен разводится со своей женой Дарьей.

В субботу стало известно, что на банковские счета и имущество Глушакова наложен арест. Юрист, представляющий интересы супруги футболиста, заявил, что Глушакову может грозить уголовная ответственность, если будет доказано, что спортсмен не выполнил решение Никулинского суда Москвы и вывел часть совместно нажитых с женой средств, сообщает Telegram-канал «Экспорт». Речь идет о 200 миллионах рублей. 

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Автор: Федор Веснин
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