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Штормовой ветер сорвал крышу здания в Барнауле: опубликовано видео

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Штормовой ветер сорвал крышу здания в Барнауле: опубликовано видео

Барнаул, 13 октября. Серьезное чрезвычайное происшествие случилось в Барнауле: сильный ветер сорвал крышу здания, которая рухнула на машины.

В субботу, 13 октября, штормовой ветер сорвал крышу здания на улице Строителей, 135, которая рухнула на припаркованные внизу автомобили. Видео и фото появились в распоряжении редакции Федерального агентства новостей.

Серьезные механические повреждения получили четыре машины. К счастью, в выходной день на улице почти не было людей.

Автор: Алексей Громов
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