Активистов «Трезвой России» избили продавцы алкоголя в Дагестане

Махачкала, 13 октября. На активистов «Трезвой России» напали торговцы во время антиалкогольного рейда в Дагестане. Медики диагностировали у Яна Иванова открытый перелом носа, а координатор проекта в Дагестане Шамиль Алиев получил сотрясение мозга.

Активисты обнаружили склад контрафактного алкоголя в одном из магазинов ночью 12 октября. Первой активистов атаковала хозяйка магазина, затем к ней присоединился ее муж и сын. Как рассказал глава «Трезвой России» Султан Хамзаев в беседе с «Ридусом», сотрудники полиции присутствовали на месте происшествия, но не попытались разнять драку.

По словам Хамзаева, полиция задержала торговцев только после сообщения главы проекта. Хамзаев считает, что сотрудники полиции были осведомлены о незаконной торговле и были в сговоре с хозяевами магазина.

«Трезвая Россия» обратилась в министерство внутренних дел с требованием проверить деятельность торговцев и выявить виновных в нападении на гражданских активистов.