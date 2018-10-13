Донбасс сегодня: офицер ВСУ расстрелял сослуживца и направился в ДНР, группа наемников прибыла в ЛНР

Донбасс, 13 октября. Ситуация на фронте остается стабильно напряженной, ВСУ стягивают к границам Донбасса танки и артиллерию. За минувшую неделю армия Киева понесла крупные небоевые потери. Украинская разведка в очередной раз попалась на лжи. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки более 20 населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик оказались под ударами украинских тяжелых минометов, гранатометов и орудий боевых машин пехоты. Всего зафиксировано 26 фактов нарушения режима прекращения огня.

Ситуация остается напряженной в обеих республиках. Кроме того, по данным разведки армейских корпусов ДНР и ЛНР, а также исходя из данных миссии ОБСЕ, Киев стягивает к линии фронта тяжелую технику и вооружения. Всего за неделю в Донбасс прибыло более 100 танков, самоходных артиллерийских установок, а также реактивных систем залпового огня, минометов и других дальнобойных орудий.

Небоевые потери ВСУ

Всего за неделю украинские войска на Донбассе, помимо боевых, понесли ощутимые небоевые потери: восемь раненых и десять погибших. Данные подтверждены в том числе и информацией военной прокуратуры Украины. В Донецке рассказали об обстоятельствах небоевых потерь украинской армии.

Двое военнослужащих 128-й горно-штурмовой бригады сержант Павленко и солдат Катюшный погибли в результате двойного заряжания 120-мм миномета и разрыва мины в стволе орудия, оба пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Украинское командование списало эти потери на «террористов ДНР».

В подконтрольном ВСУ Дзержинске солдат 58-й бригады Ивченко застрелился, не выдержав издевательств со стороны своих сослуживцев, а в знаменитой 36-й бригаде морской пехоты лейтенант Кирченко, находясь в состоянии наркотического опьянения, расстрелял в упор своего подчиненного и скрылся. Позже Кирченко подорвался на минных полях ВСУ при попытке перехода на сторону ДНР.

Солдаты не продлевают контракты с вооруженными силами

Как утверждают в оперативном командовании ДНР, от рядового и сержантского состава украинских подразделений получена информация о невыплатах военнослужащим надбавок за выполнение боевых задач на первой и второй линиях обороны. В полном объеме денежное содержание в передовых подразделениях получают только старшие офицеры.

В результате свинского отношения к подчиненным на прошлой неделе почти сто военнослужащих 92-й и 128-й бригады отказались продлевать контракты с армией. И это только информация об отказниках из двух частей ВСУ.

Наемники прибыли в Донбасс

Вполне логичным в условиях некомплекта регулярных частей является использование наемников-профессионалов, которые небольшими группами прикомандировываются к передовым подразделениям ВСУ, но на самом деле не подчиняются их командирам, а выполняют задачи сверху.

В зоне ответственности народной милиции ЛНР появились четыре десятка польских и грузинских наемников, которых прикомандировали к 59-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ в районе поселка Валуйское. Разведка отмечает хорошую экипировку гастролеров и наличие дорогостоящего иностранного оружия.

Украинская разведка снова лжет

В субботу днем украинские СМИ растиражировали информацию главного разведуправления Минобороны Украины о проведении сборов резервистов ДНР, которые якобы намечены на конец октября. Разведка сообщает, что в связи со сборами донецким работодателям поступили указания от властей республики не принимать на работу мужчин, которые не прошли военную службу или сборы резервистов.

Корреспондент ФАН, находящийся в Донбассе, решил проверить достоверность приведенных сообщений. Знакомая журналиста, работница кадрового управления шахты «Калинина» государственного предприятия «Донецкая угольная энергетическая компания», сообщила, что никаких особых указаний на сей счет не поступало, а она впервые слышит о подобной практике.

Также ничего не знают о подобных указаниях в сети супермаркетов «Первый республиканский», которая проводит набор сотрудников, в том числе и мужчин. При наборе номера, указанного в объявлении, и последующего вопроса о необходимости наличия военной службы или отметки о прохождении сбора резервистов ответ давался отрицательный. Более того, никто из собеседников и ранее не слышал о чем-то подобном. Поэтому можем смело констатировать, что украинская разведка снова лжет.