«Великие имена России» и путь к общественному согласию. Колонка Николая Старикова

Отличная идея должна иметь отличную реализацию. К сожалению, очень часто прекрасные начинания спотыкались и становились «хромыми» на этапе своего воплощения. Совсем недавно сразу несколько солидных и уважаемых организаций, таких как Общественная палата, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Общество русской словесности, Российское военно-историческое общество поддержали прекрасную идею: присвоить 45 аэропортам России имена 45 выдающихся наших соотечественников.

При этом речь идет не только о новых или строящихся воздушных гаванях: новые имена могут получить аэропорты Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Сочи, Симферополя, Екатеринбурга, Калининграда, Воронежа, Новосибирска, Иркутска, Тюмени, Хабаровска и других городов.

Одним из авторов этой идеи является митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), чью книгу «Несвятые святые» я рекомендую прочитать каждому. Будучи еще и ответственным секретарем Общества русской словесности, он отметил, что цель проекта — объединить граждан страны любовью к собственной истории.

«Думаю, ничто не мешает нам заняться этой просветительской работой, — заявил иерей. — Надеюсь, инициатива будет позитивно воспринята в обществе и задача присвоения имен станет народной».

Уверен, что так и будет. Тем более что процедура сбора заявок на переименование достаточно проста. Сначала до 21 октября будет идти сбор предложений от регионов, потом будут проведено, говоря «депутатским языком», первое чтение — то есть озвучены от трех до десяти вариантов наименования для каждого аэропорта. Потом пройдет «второе чтение» — и за укороченный список будет предложено проголосовать всем желающим как на сайте проекта (который уже работает), так и заполнив анкеты в наиболее популярных региональных изданиях, на стойках волонтеров, в аэропортах и на борту самолетов.

Вот тут и возникает целый ряд вопросов. Вот тут и возникает опасение — как бы прекрасная идея не разбилась о скалы при ее реализации. Ведь главное — чтобы каждое имя достойного человека, деятеля России, могло быть названо, озвучено и предложено к голосованию. При этом критерии должны быть максимально прозрачны: любое имя выдающегося сына России.

Опыт подобных конкурсов уже у нас был. Тогда он назывался «Имя России». Напомню, что в 2008 году, когда подводились его итоги, победителем стал Александр Невский. Второе место занял Петр Аркадьевич Столыпин, третье — Иосиф Виссарионович Сталин. Прекрасная идея тогдашнего конкурса была омрачена упорно циркулировавшими разговорами о том, что на самом деле победу в конкурсе одержал Сталин, но признать это было неудобно и невозможно по политическим мотивам.

Как говорится — конкурс прошел, а осадок остался.

Надо сделать все, чтобы в новом конкурсе подобных вещей не случилось. И если люди проголосуют — а они проголосуют — то имя Сталина вполне можно было бы присвоить аэропорту Волгограда. Хоть таким образом восстанавливать историческую справедливость, когда в Париже и Брюсселе наименование «Сталинград» есть, а в городе на Волге нет.

Никаких рациональных и разумных оснований исключать и не допускать имя Сталина для участия в этом конкурсе нет. С 2008 года Иосиф Виссарионович стал заметно популярнее, его имя особенно актуально сегодня. Скажете, «имя Сталина раскалывает общество»? Но государственная политика в нашей стране обращает внимание на совершенно иные аспекты своих действий и потому такой предлог «не пускать» Иосифа Виссарионовича мы отложим в сторону.

Имени Сталина не надо бояться. Имя Сталина может нравиться или не нравиться, иметь ярко отрицательный оттенок в одних регионах (Чечня), но при этом иметь огромную популярность совсем рядом там же, на Кавказе (Северная Осетия). В любом случае, как показывали опросы самого последнего времени — Сталин один из самых уважаемых и популярных руководителей нашего государства в целом.

У него были ошибки, к числу которых можно отнести неудачную попытку в сложной дипломатической игре окончательно направить агрессию Гитлера на тех, кто его создал. Результатом крупнейшей ошибки Сталина стала трагедия 22 июня и последующие депортации народов, которые, глядя из дня сегодняшнего, также представляются ошибочными решениями. Но народ простил Сталина еще во время войны, а партия осудила его ошибки в 1956 году. При этом нельзя не признать, что совокупность свершений и правильных решений вождя сильно перевешивает его ошибочные поступки. Поэтому его имя достойно быть на карте. И даже подходящее место есть — это Сталинград-Волгоград.

Скажу больше — после ряда непопулярных реформ последних лет, повышения стоимости бензина, роста НДС, — надо обязательно сделать то, что народ действительно хочет. Вообще, для согласия внутри государства надо стараться делать то, что хочет народ. Если это невозможно, надо это делать хоть иногда. Народ хотел перелома в тенденции последних десятилетий «платить и каяться» — народ получил воссоединение с Крымом. Роста цен и налогов, разумеется, народ не хотел и не хочет. Тем важнее дать пару выйти из перегревающегося котла. Котел кипит, не заметить это невозможно.

Так вот главная полезность объявленного конкурса «Великие имена России» в том и состоит, что посредством голосования и его итогов можно серьезно снизить общественное напряжение.

Но если и тут начать «химичить», перестраховываться, думать «как бы чего не вышло», то подведением итогов конкурса можно только добавить угольку в топку общественного недовольства.

Поэтому позволю себе порекомендовать рецепт правильного проведения конкурса:

— допускаются все имена великих деятелей России;

— голоса считаются честно;

— побеждает тот, кто реально побеждает, даже если его имя не нравится какому-нибудь чиновнику.

Вот он — путь к общественному согласию.