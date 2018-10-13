Коалиция под управлением США ударила по Сирии химоружием | 13 октября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Коалиция под управлением США ударила по Сирии химоружием Международная коалиция под руководством США нанесла по Сирии удар с применением химического оружия. Объектом стал город Хаджин и его окрестности в провинции Дейр-эз-Зор. Уже поступила информация о пострадавших и погибших среди мирного населения, цифры сейчас уточняются. Местные источники сообщают, что авиаудары были совершены с применением химического оружия – белого фосфора, что является нарушением международных соглашений. Напомним, сама международная коалиция действует на территории Сирии незаконно — ее участники начали военную операцию якобы против террористов, не запросив разрешения Дамаска. Кроме того, от авиаударов самолетов коалиции нередко страдают мирные жители: в очередной раз атака пришлась на населенные пункты, а не объекты боевиков.

Более 10 человек пропали без вести после крушения рыболовецкого судна у берегов Китая Более 10 человек пропали без вести после того, как рыболовецкое судно затонуло у берегов Китая, сообщили в провинциальном управлении по морским делам. Трагедия произошла в восточной провинции Фуцзянь. Корабль из Поднебесной потерпел крушение два дня назад, однако широкую огласку это ЧП получило только сегодня. Дело в том, что поиски 11 членов экипажа продолжаются до сих пор. Из воды удалось вытащить только двоих человек. Стоит отметить, спасенным пришлось провести сутки в воде. Их заметили случайно с палубы проходившего мимо судна.

Китай подарил Латакии 800 электрических трансформаторов и 60 км электрического кабеля Китай подарил Латакии 800 электрических трансформаторов различной мощности и 60-километровый электрический кабель, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей, находящийся в данный момент в Арабской республике. Отношения между Дамаском и Пекином активно развиваются, Китай готов содействовать сирийскому народу и надеется на прочную дружбу в будущем. В министерстве энергетики Сирии отметили, что помощь, оказанная китайской стороной очень велика. Это позволит восстановить энергоснабжение, безопасность и стабильность в тех провинциях, которые более всего пострадали от атак террористов.