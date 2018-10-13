Киев, 13 октября. На Украине обвинили власти Германии в обмане. По мнению влиятельной на Украине газеты «Зеркало недели», заявления о сохранении транзита газа после запуска газопровода «Северный поток — 2» являются уловкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Как заметили украинские журналисты, «Северный поток — 2» защищают и Меркель, и президент Германии.

«Проект, безусловно, привлекателен для германской промышленности, — признают они. — Плюс сама Германия становится ключевым европейским хабом».

В предложениях Берлина о сохранении транзита российского газа через Украину СМИ не нашли «ничего оригинального».

«Германии пока нужен транзит через Украину, порядка 30 миллиардов кубометров, — считают журналисты. — Судьба остальной газотранспортной системы (а она в пять раз больше, мощностью до 146 миллиардов кубометров в год) ее не интересует».

Следовательно, убеждены на Украине, все заявления немецкой стороны о судьбе Украины после запуска «Северного потока — 2» являются уловкой. Германия будет нуждаться лишь в небольших объемах топлива, поступающего с Украины, большая же часть мощностей останется невостребованной.

Самым худшим сценарием в Киеве видят полное прекращение транзита после запуска всех веток «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». На данный момент журналисты предсказывают далеко не радужное будущее своей стране при любом развитии ситуации.

«Часть трубопроводов придется списывать, для части перестраивать схему работы, — считают журналисты. — Так что модернизация срочно нужна, и завалить ее означает потом кучу труднорешаемых проблем для страны».

В России неоднократно отмечали, что «Северный поток — 2» не является политическим, а исключительно бизнес-проектом. Москва заверила, что сохранит транзит газа через Украину после запуска газопровода, а Берлин отметил, что будет закупать эти объемы.