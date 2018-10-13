Националисты Латвии помогают «Правому сектору» в Донбассе и призывают «расстреливать сепаратистов»

В популярном латышском издании Neatkarīgā Rīta Avīze («Независимая утренняя газета») опубликован эксклюзивный репортаж о доставке в прифронтовую зону Донбасса приборов ночного видения и военного обмундирования в качестве «пожертвований» от жителей Латвии бойцам запрещенного в России украинского «Правого сектора»1. В частности, оборудование получат боевики неонацистского карательного полка «Азов», который «отличился» в Донбассе мародерством, пытками и убийствами мирных людей.

Более того, газета устами одного из нацистов призывает в случае возникновения в Латвии чего-то похожего на «донбасский сценарий» «не церемониться с сепаратистами» и «сразу расстреливать их».

При этом именно за попытки не допустить подобного — за моделирование ситуации, когда мирные митинги протеста могут подавляться военной силой — попал под обвинение по одному из уголовных дел, возбужденному Полицией безопасности Латвии, 64-летний доктор экономических наук, профессор Балтийской международной академии, директор Института европейских исследований, глава Прибалтийского отделения «Изборского клуба» и член правления «Русского союза Латвии» Александр Гапоненко.

Лишь в конце августа, после четырех месяцев, проведенных в Рижской центральной тюрьме в течение предварительного следствия, профессора освободили.

Корреспондент Федерального агентства новостей зачитал Александру Гапоненко упомянутый выше репортаж и поинтересовался его мнением о подобных «пожертвованиях» карателям в Донбассе и призывах к расстрелам «сепаратистов» в Латвии. Приведем некоторые фрагменты этого репортажа, чтобы картина была полной и уже не оставалось сомнений, кто есть кто...

Как латвийские «Стражи отечества» помогают украинскому «Правому сектору»

В добровольческом батальоне «Правый сектор» пожертвованные латышами вещи ценятся, и ничто здесь не пропадет. Здесь не хватает оружия, одежды и даже иногда еды. Воевать в полуофициальном статусе без полноценной государственной поддержки сложно, сочувственно объясняет автор репортажа из Донбасса Имантс Виксне.

«Кто-то продолжает сражаться, кто-то собирает необходимые для войны вещи, и кто-то эти вещи должен доставить на фронт. Напрямую, иначе они будут украдены, проданы, а в худшем случае попадут в распоряжение противника, — пишет латышский репортер.

Военизированная организация Tēvijas sargi («Стражи отечества», латышская националистическая организация. — Прим. ФАН) отвезла в два украинских добровольческих батальона пожертвованные жителями Латвии вещи — приборы ночного видения и военное обмундирование».

В этом месте Александр Гапоненко рассмеялся, заметив, что эти вещи латвийцы, видимо, «хранят под диванами».

Или в подвесных потолках — если вспомнить одно из уголовных дел известного латвийского публициста Юрия Алексеева, которого Полиция безопасности Латвии обвиняет в хранении патронов от пистолета Макарова, которые вдруг после одной из длительных командировок журналиста были обнаружены именно в подвесном потолке.

Но вернемся к репортажу.

«Перемирие на Украине — это фикция, — раскрывает глаза своим читателям Виксне, словно этого никто не знает. — Прекращение огня означает только то, что в присутствии наблюдателей ОБСЕ запрещается стрелять из крупных калибров. «Голубые каски» отправляются домой в 18.00, а затем начинается огненный пинг-понг. Работают снайперы, работают минометчики. Кроме того, у украинских солдат есть серьезные подозрения, что «голубые каски», среди которых много россиян, предоставляют информацию сепаратистам».

Отметим, ополченцы ДНР и ЛНР считают ровно наоборот, и обвиняют международных наблюдателей в предвзятости.

Имантс Виксне пишет, что в те дни, когда их группа находилась на передовой в Донецкой области за Мариуполем, в одной из перестрелок погибли двое украинских боевиков, а еще трое были ранены.

«Но в новостях это не появится, потому что погибшие из добровольческих батальонов ценятся меньше, чем солдаты регулярной армии, — подчеркивает рижский гость. — Противник также это знает — старается в плен не брать, а сразу убивать, потому что не сможет использовать обмен пленными, трупы тоже не отдают. Украинское руководство не поддерживает бойцов-добровольцев, но, как ни парадоксально, не может без них обойтись. Когда армия терпит потери и линия обороны проходит по незащищенным участкам, местные командиры звонят добровольцам. И есть другие причины и другие задачи для добровольцев, о которых в газетах писать нельзя».

Это — также «секрет Полишинеля». Неонацистов используют, как убойный материал, для совершения диверсий на территориях, которые находятся под контролем Донецкой и Луганской народных республик.

«Добровольцы разные — есть состоятельные батальоны, есть победнее, какие-то легализованы, другие — нет, — отмечает репортер. — «Азову» были привезены в качестве пожертвований от жителей Латвии приобретенные устройства для ночного видения. В том числе «Правый сектор» получил одежду, которая кому-то более необходима... Другой вопрос — почему украинское правительство этими вопросами заниматься не хочет. Существует несколько ответов — коррупция, борьба между политическими партиями и высокая доля нелояльных жителей [на Украине]. Особенно в прифронтовых городах».

Поэтому, продолжает Имантс Виксне, доставка помощи на фронт становится довольно рискованным мероприятием. На блокпосте может стоять как «лояльный украинский солдат», который пожелает хорошего пути, так и «подозрительный тип», который может даже испортить весь груз, а дальше один бог знает, что произойдет с вещами и их сопровождающими.

Так что доставка очередной партии SOS-помощи украинской армии, собранной командой единомышленников, тщательно планируется каждый раз. Привлекаются многие люди, собираются разведданные, подготавливаются места ночевки и обеспечивается также транспорт — внедорожники. Почти невозможно ехать на разумной скорости по дорогам на востоке Украины — любая из худших дорог Латвии в сравнении с ними гладка, как стол, отмечает автор.

А выезжать с дороги опасно — поля часто заминированы, сетует рижанин, отмечая, что у них была еще и машина сопровождения, — чтобы не привлекать внимания к латвийским номерным знакам.

«Если остановят, в каждом случае была задумана своя легенда о пункте назначения. Сталкеры-проводники хорошо знали, что и кто должен сказать, чтобы операция была успешной. В настоящее время сотни добровольцев находятся в тюрьме за несанкционированное участие в боевых действиях, и есть также случаи, когда их по решению суда выдают России. Добровольцев также убивают за пределами зоны военных действий — за последнее время один был отравлен шоколадом, другой — медом к чаю, а третий был сожжен в автомобиле на острове Гернси. Более того, последний был латышом, который также оказывал помощь фронту», — рассказывает Виксне, почему-то не догадавшись свалить и эти случаи на российских всемогущих «агентов ГРУ» Боширова и Петрова...

Гапоненко: Neatkarīgā Rīta Avīze призывает к уничтожению местного русского населения

При этом о так называемом «хлебном перемирии» автор репортажа выдает следующий ляп: «Частично они (ополченцы) прислушались к этому (перемирию), теперь выполняют инженерные работы — улучшают окопы, чтобы успешнее убивать украинцев». Но ведь окопы всегда были оборонительными сооружениями. И этим все сказано: кто тут и кого собирается убивать...

Далее рижский гость отмечает, что украинцы, участвующие в передаче грузов из Латвии, убеждены, что фиктивное прекращение огня не может продолжаться бесконечно. Иногда они с тревогой говорят о «планах России создать коридор сквозь земли Украины до аннексированного Крыма».

«Мы уже, по существу, выиграли эту войну... Мы избавились от предателей. Это как отрезать ногу, которую поразила гангрена, — заявляли в беседе с латышом украинские националисты. — Но мы вернем нашу землю назад, и Россия нам еще заплатит компенсацию».

«Пусть это сбудется, — поддерживает корреспондент Имантс Виксне и заканчивает провокацией, которую впору бы оценить той же Полиции безопасности Латвии. — Позже, уже прощаясь, один из провожающих поблагодарил латышей за собранные вещи, за помощь и предупредил — если что-то подобное начнется в Латвии, долго не церемоньтесь с сепаратистами, сразу расстреливайте их: «Пропустите подходящий момент, и будет уже поздно».

Ни на миг не сомневаюсь, что спецслужбы Латвии не найдут и здесь никакого криминала, как и в сравнениях русских со вшами, и в надуманном слиянии слова «русский» с понятием homo soveticus («человек советский»), что, по мнению писателя-фантаста Дидзиса Седлениекса, является «генетическим отклонением от общечеловеческих ценностей» или «болезнью».

Но послушаем, что думает правозащитник и писатель-историк — не фантаст — Александр Гапоненко по поводу такой «эффектной концовки» репортажа в латышском издании.

— Последняя фраза — это, по существу, прямой призыв к читателям Neatkarīgā Rīta Avīze поддержать уничтожение местного русского населения, поскольку именно русских называют «сепаратистами» в кругах, близких к этой газете, наряду с «пятой колонной», «врагами государства» и «рукой Кремля». И в статье чужими словами (думаю, что фраза выдумана автором статьи) настраивают людей на то, что надо уничтожать представителей русского населения.

— И получается — чем раньше, тем лучше...

— Тем лучше, да. И это совпадает с точкой зрения, которую высказал совсем недавно министр обороны Латвии. После учений НАТО, которые происходили в сентябре, он заявил, что «пусть всякого рода сепаратисты боятся: если что-то здесь случится и они выступят, мы их уничтожим».

— Напомню, на учениях отрабатывались меры по отражению нападения «агрессора» и подавлению «спонтанных беспорядков» в городах Латвии, с которыми, по легенде, полиция не справилась…

— Я как раз прежде говорил об опасности того, что это может произойти. [Призывал] не совершать движения в этом направлении. Но мне так и не предъявили никакого обвинения до сих пор — потому что я ничего преступного не делал, но разоблачил, как я понимаю, планы по уничтожению здесь второй части населения. Выходит, в головах у части правящей элиты такой план существует, почему они и боятся, что его кто-то озвучит.

Для чего копят силы Tēvijas sargi и последователи легионеров СС

Отмечу, члены военизированной организации «Стражи отечества», передавшие на Украину приборы ночного видения и обмундирование для карателей, пока что усиленно тренируются в спортзалах, занимаясь различными единоборствами, и «прогуливаются» в черных куртках и капюшонах с эмблемой своей организации, — например, в центре для мигрантов под Ригой. Или бродят группками по Риге, размещая свои фотографии в соцсетях.

Ниже, например, один из агитплакатов организации Tēvijas sargi. Справа на нем — крупными буквами значится: «Вперед! За Латвию!» А в левом углу «скромно» притаилась надпись: Cīņai sveiks — «Циняй свейкс» («Салют борьбе!») — лозунг еще довоенной (ныне запрещенной!) ультранационалистической организации и партии Pērkonkrusts («Громовый крест»).

С возгласом «циняй свейкс» местные ультрас вскидывают руку в известном нацистском приветствии. В 90-е организация была неофициально возрождена, а в 1997 году ее члены подорвали небольшую часть основания стелы памятника освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, за что потом были арестованы. Но сторонники ультрас, конечно, никуда не делись.

Как рассказал руководитель этих «Стражей отечества» Янис Силс два года назад той же «Независимой утренней газете», они копят силы, чтобы однажды прийти 9 мая к памятнику советским воинам — освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков и прекратить «унижающее латышей празднество».

И ведь придут. Вместе с теми, кто шествует вот уже 24 года 16 марта по центру Риги в колонне в честь латышского добровольческого легиона СС — под государственными флагами Латвии и с депутатами Сейма из правящей коалиции во главе.

Именно солдат и офицеров двух латышских гренадерских дивизий войск СС (15-й и 19-й), присягавших Гитлеру, подавляющее большинство правящих Латвией политиков считают героями. Потому и в армии Латвии даже во время присяги оркестр выдает хорошо знакомую мелодию марша легионеров, что неуклюже пытаются отрицать в созданном для борьбы с «российскими фейками» так называемом Исследовательском центре социальной памяти — песня, мол, «никак не связана ни с нацизмом, ни с убийством людей».

Так ведь и в самом известном нацистском марше «Эрика» также ни слова не говорится о национал-социализме, а поется о возлюбленной, к которой обращался уходящий на фронт солдат. Но вот под эти песни гитлеровцы убивали людей.

Потому и найти эту «лирику» на Youtube теперь не просто. После статьи Федерального агентства новостей при клике на ролик популярной у латышских легионеров песенки Paliec sveiks, mans mazais draugs! («Прощай, мой маленький друг!») появляется надпись: «Видео недоступно. Этот контент заблокирован в домене вашей страны». Все формирования СС признаны Нюрбергским трибуналом преступными. И — точка.

Но последователи легионеров СС, что на Украине, что в Латвии c пеной у рта будут утверждать, что их прадедов и дедов «мобилизовали насильно» — и на этом основании, мол, они не могут считаться преступниками. Однако если всех призывали насильно — то за какую тогда «свободу своих стран» боролись легионеры и почему их надо считать героями? А что с десятками тысяч украинских и латышских добровольцев, влившихся в легион из полицейских батальонов, которые участвовали в карательных операциях против мирных жителей? Они не преступники? Только песенки о любимых пели?

Вот и нынешние последователи коллаборационистов на Украине почитают национальными героями Бандеру и Шухевича. Как и сам президент части Украины Петр Порошенко, однажды появившийся на людях с надписью «Циничний Бандера» на груди. Как говорится, кто бы сомневался.

Потому нет ничего удивительного в том, что латвийские «Стражи отечества» обрели духовную связь с украинскими карательными батальонами, а инструкторы из латвийской армии наряду с американцами и другими западными доброхотами из НАТО давно уже обучают солдат ВСУ наступательным действиям и снабжают их оружием, в том числе и летальным. Устроить военный конфликт, и не один, на границах России, судя по постоянным заявлениям о «российской военной угрозе», входит в их самые ближайшие планы.

Именно поэтому такое внимание уделяется и прибалтийскому военному плацдарму, где одни натовские учения плавно перетекают в другие.

Перевертыши

И еще несколько наблюдений. О перевертышах в жизни Латвии, которая 18 ноября собирается отметить столетие со дня своего основания. Та же Neatkarīgā Rīta Avīze старше Латвийской Республики на 14 лет! Прежде она называлась Cīņa («Циня») — «Борьба».

Это — старейшая большевистская газета, основанная в марте 1904 года и награжденная в 1954 году Орденом Трудового Красного Знамени. То есть это самый старый «перевертыш», подобный относительно юному Народному фронту Латвии (НФЛ), который родился во времена перестройки в недрах ЦК Компартии Латвийской ССР и обещал в своей программе равные права всем жителям республики.

«Невозможно было не обещать», — как сказал еще один циничный политик.

Да что там газета или НФЛ, тут куда ни кинь взгляд — наткнешься на перевертышей. Бывшие коммунисты — теперь верные националисты, легионеры войск СС — «герои», ветераны 130-го Ордена Суворова Латышского стрелкового корпуса, как и другие советские солдаты, — «оккупанты».

А 240 тысяч русских и русскоязычных жителей республики с 1991 года остаются негражданами, что лишает их основных прав человека — возможности выбирать и быть избранными, занимать государственные должности, работать по своим высокооплачиваемым и престижным специальностям: адвокатами, нотариусами, судьями, пилотами воздушных судов и так далее...

В этом году срочно принятые поправки к закону об образовании призваны ликвидировать и остатки двуязычных школ в Латвии, и возможность получения образования на русском даже в частных вузах. Таким образом, русские (исторически коренные жители страны) должны уехать, ассимилироваться или превратиться в маргиналов. А с недовольными, т. е. «сепаратистами», — вы уже поняли, как будут разбираться? И делать это будет не сложно. Неграждане, в отличие от граждан, еще и лишены права на владение огнестрельным оружием...

1 Организация запрещена на территории РФ.