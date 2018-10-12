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Скончалась мать телеведущей Гузеевой

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Скончалась мать телеведущей Гузеевой

Москва, 12 октября. Здоровье матери российской телеведущей Ларисы Гузеев Альбины Андреевны серьезно ухудшилось в последние дни. Вечером 12 октября дочь Гузеевой сообщила о том, что Альбины Андреевны не стало.

«Прощай. Ты навсегда в моем сердце», — написала 18-летняя внучка.

Телеведущая трепетно относилась к матери, посвящала ей много трогательных строк, а несколько дней назад в блоге сообщила, что здоровье Альбины Андреевны резко ухудшилось и она находится под пристальным наблюдением врачей.

Автор: Софья Куликова
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