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Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех бомб»

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Ураган «Майкл» в США сравнили с «матерью всех бомб»

Таллахасси, 12 октября. Ураган «Майкл», пронесшийся по Флориде десятого октября, принес разрушения, сравнимые со взрывом авиабомбы GBU-43.

Такое сравнение привели журналисты BBC News. GBU-43 известна как «мать всех бомб». Журналисты не зря сравнили природный катаклизм с фугасным снарядом. Он принес серьезные разрушения флоридскому побережью.

Так, «Майкл» переворачивал многотонные фуры, разбивал лодки и яхты и уничтожал целые кварталы. После разгула природной стихии побережье напоминает безжизненную пустыню. Без электричества остались 1,5 миллиона домов. Для разбора завалов американские власти привлекли американских военных. К настоящему моменту в списке погибших 12 человек.

От удара стихии также пострадала военная база ВВС США. Ее взлетно-посадочная полоса оказалась разрушена.

Автор: Денис Коробейников
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