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Посольство РФ пустует: Лондон отказал российским дипломатам в визах

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Посольство РФ пустует: Лондон отказал российским дипломатам в визах

Москва, 12 октября. В российском посольстве в Лондоне не хватает сотрудников, поскольку Великобритания целенаправленно отказывается выдавать визы дипломатам. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко.

В марте Лондон выслал 23 российских дипломатов на фоне скандала вокруг «дела Скрипалей». Новые сотрудники прибыть до сих пор не смогли из-за отказа Великобритании в выдаче виз. По словам Яковенко, неконструктивная позиция Лондона «затрудняет функционирование нашего посольства, которое сейчас практически пустует».

«Может, с десяток сотрудников осталось сейчас в посольстве», — уточнил посол России в Великобритании.

Яковенко считает, что власти Великобритании намеренно создают некомфортные для российских дипломатов условия. Москва со своей стороны рассчитывает на нормализацию контактов с Лондоном.

Автор: Артем Никулин
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