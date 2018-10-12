Емельяненко: Терпению Нурмагомедова можно позавидовать

Москва, 12 октября. У Хабиба Нурмагомедова колоссальное терпение и мужество, отметил российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, комментируя события после боя Нурмагомедова с ирландцем Конором Макгрегором за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Я так скажу, зная всю ситуацию немного больше, чем общественность: у Хабиба колоссальное терпение и мужество, лично я бы сорвался раньше и дал бы Конору по зубам», — приводит слова Емельяненко Sport24.

По словам Емельяненко, ирландец хотел «раздергать» российского бойца и вывести из себя. Конор хотел, чтобы потасовка произошла еще до боя. Боец считает, что Макгрегору следовало набраться мужества и извиниться за свои слова и за свой язык.

Бой Нурмагомедова и Макгрегора проходил 7 октября в США. Россиянин одержал уверенную победу, применив в четвертом раунде 5-раундового боя удушающий прием. Однако по окончании поединка Нурмагомедов покинул октагон, что запрещено регламентом UFC, и спровоцировал потасовку с командой Макгрегора.