Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Сирия: у России есть данные о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

40
0 Оставить комментарий

Сирия: у России есть данные о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

Гаага, 12 октября. Россия располагает неопровержимыми доказательствами подготовки боевиками провокаций с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Да, конечно (Россия располагает данными – Прим. ФАН). Постоянно эти данные приходят. Эта опасность реальна, она сохраняется», — рассказал Шульгин в интервью ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 готовят провокацию с использованием химического оружия в Сирии, которую США и их союзники планируют использовать в качестве предлога для массированного удара по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое