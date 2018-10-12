Сирия: у России есть данные о готовящейся провокации с химоружием в Идлибе

Гаага, 12 октября. Россия располагает неопровержимыми доказательствами подготовки боевиками провокаций с химоружием в сирийском Идлибе. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

«Да, конечно (Россия располагает данными – Прим. ФАН). Постоянно эти данные приходят. Эта опасность реальна, она сохраняется», — рассказал Шульгин в интервью ТАСС.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 готовят провокацию с использованием химического оружия в Сирии, которую США и их союзники планируют использовать в качестве предлога для массированного удара по Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.