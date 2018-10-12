Сирия: Россия обвинила ОЗХО в затягивании расследования провокации в Думе

Гаага, 12 октября. Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии затягивает расследование инцидента в сирийской Думе. Россия крайне этим обеспокоена. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

По его словам, организация затягивает сроки расследования инцидента в Думе, произошедшего 7 апреля. Когда западные страны запускали версию о химической атаке, которую якобы произвели сирийские войска, они не ожидали, что там может оказаться российская военная полиция, подчеркнул Шульгин.

«Не учли наши западные партнеры, что наша военная полиция там быстро окажется, которая не то что 500 жертв — ни одной жертвы не нашла», — заявил постпред РФ в беседе с журналистами ТАСС.

Напомним, что в апреле 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли ракетный удар по нескольким объектам правительственной армии Сирии в Хомсе и под Дамаском. Поводом послужило сообщение «Белых касок» о применении химоружия в Думе, которое впоследствии было опровергнуто министерством обороны РФ.

Так, постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что информация о использовании хлора и зарина в Думе не подтверждалась, а инцидент носит постановочный характер.