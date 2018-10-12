Жители Тулы приютили болельщика из Конго

Москва, 12 октября. Под Тулой нашли гражданина Конго, который не смог вернуться домой после чемпионата мира по футболу в России.

Минувшим летом 19-летний гражданин Конго приехал в Москву на чемпионат мира по футболу. Во время чемпионата молодого человека ограбили, в результате чего он лишился всех денег и документов.

В отчаянии молодой человек несколько дней шел пешком вдоль железной дороги пока не оказался в Заокском районе Тульской области. Там юношу приютили местные жители. В настоящее время правоохранители и волонтеры пытаются помочь молодому человеку вернуться домой. В ближайшие дни парня доставят в Москву, где он сможет обратиться в посольство Конго.