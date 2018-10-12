Жертвами хакерской атаки на Facebook стали 29 млн пользователей

Москва, 12 октября. Жертвами хакерской атаки на социальную сеть Facebook стали 29 млн пользователей по всему миру. Злоумышленники получили доступ к почте, номеру телефона, местоположению, вероисповеданию и другим личным данным пользователей, об этом сообщил глава службы безопасности компании Гай Розен.

В конце сентября представители социальной сети сообщили о том, что злоумышленникам удалось взломать 50 млн аккаунтов с помощью опции «Просмотр страницы других пользователей». Уязвимость была устранена спустя 11 дней после инцидента.

Представитель компании сообщил, что атака затронула меньше пользователей сети, чем ранее предполагалось. Лишь 30 млн пользователей столкнулись с кражей цифровых ключей.

Расследованием атаки на Facebook займется ФБР. Бюро попросило компанию не разглашать данные атаки, в том числе причастных к инциденту.

Ранее стало известно, что социальная сеть заблокировала более 800 американских страниц, обвинив их в политической пропаганде. Самый массовый акт политической цензуры со стороны администрации сайта произошел в преддверии промежуточных выборов в США.