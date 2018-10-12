«Пели боевую песню»: ПАСЕ отреагировала на провокацию украинцев с российской журналисткой

Страсбург, 12 октября. Выходка украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы не прошла бесследно. Высокопоставленные чиновники ПАСЕ обвинили представителей Украины в нарушении правил ассамблеи.

Во вторник, 9 декабря, украинские делегаты отказались отвечать на вопросы российской журналистки Ольги Скабеевой и устроили шоу. Сначала депутат Рады отшвырнул микрофон с нацистскими лозунгами: «Смерть врагам» и «Слава Украине!», затем девушку окружили, и ей спели украинский гимн. Негативную реакцию выходка вызвала и на Украине. Так, дипломат Олег Волошин заявил, что киевские делегаты устроили цирк и превратили «поражение» Москвы в «победу».

Действия украинской делегации осудили высокопоставленные чиновники ПАСЕ, в том числе и президент ассамблеи Лилиан Мори Паскье.

«В пятницу на заседании Бюро группа высокопоставленных чиновников ассамблеи обвинила украинцев в том, что они... нарушили правила ассамблеи, поскольку "пели боевую песню», - пишет украинское издание «Европейская правда».

Ранее МИД РФ заявил о нарастании кризиса в ПАСЕ и неспособности ассамблеи «подняться над предрассудками». 9 октября было отложено принятие резолюции о полномочиях делегаций, после чего в Госдуме заявили, что России нецелесообразно сохранять членство в организации.