Постпред РФ назвал обвинения в кибератаке на ОЗХО провокацией

Москва, 12 октября. Обвинение Нидерландов в адрес России в подготовке хакерской атаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) совершенно беспочвенны и являются провокацией, об этом заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

По словам Шульгина, в Москве в обвинениях видят исключительно грубую провокацию, направленную на то, чтобы «загнать Россию в угол». Поводом для такой провокации служит позиция Москвы по недопущению политизации ОЗХО и углубления раскола, наделения технического секретариата несвойственными ему политическими функциями.

Также постпред РФ прокомментировал обвинения против россиян, которых обвиняют в причастности к кибератаке на ОЗХО. Шульгин заявил, что российские специалисты действительно приезжали в Нидерланды, чтобы проверить безопасность коммуникационных систем российского посольства.

Напомним, власти Нидерландов заявили, что спецслужбы страны предотвратили хакерскую атаку на ОЗХО, якобы организованную российскими гражданами. В Лондоне ответили на обвинение Нидерландов, заявив, что Великобритания и союзники обновят санкции за применение химоружия и кибератаки.

В Москве обвинения назвали «очередной срежиссированной пропагандистской» акцией против России, направленной на дискредитацию Москвы перед сессией ОЗХО. Цель такой провокации – создать нужны политический фон для принятия противоправных решений.