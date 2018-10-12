Москва, 12 октября. Миссия ОЗХО в Сирии не обеспечивает сохранность вещественных доказательств. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

По словам постпреда, сотрудники миссии ОЗХО грубо нарушают порядок действий при работе с вещественными доказательствами.

Шульгин подчеркнул, что Россия неоднократно призывала навести порядок в кадровом состоянии Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС). Он заявил, что оба руководителя этой миссии до недавнего времени были британцами. Возможно, их поставили туда, чтобы делать «правильные заключения, подчеркнул Шульгин.

«МУФС штампует выводы, угодные США, Великобритании и их союзникам, западных активистов вполне устраивает», — подчеркнул пострпед РФ.

Он заявил, что Россия будет настойчиво добиваться, чтобы Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии работала в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, а ее состав был географически сбалансированным.

Отметим, что с начала конфликта в Сирии западные страны неоднократно обвиняли Дамаск в использовании химического оружия. Однако ни одно из обвинений не подтвердилось.