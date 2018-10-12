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Израиль перекрыл поставки дизельного топлива в сектор Газа

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Израиль перекрыл поставки дизельного топлива в сектор Газа

Тель-Авив, 12 октября. Глава министерства обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился приостановить поставки дизельного топлива в сектор Газа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Израиля.

Ранее в израильском оборонном ведомстве сообщили, что с территории Израиля в Газу были направлены четыре автоцистерны с дизельным топливом, после чего на границе с анклавом начались беспорядки, которые сопровождались запуском воздушных шаров с зажигательной смесью.

«В свете серьезных происшествий в секторе Газа министр обороны Авигдор Либерман распорядился немедленно прекратить поставки топлива в Газу», — говорится в сообщении.

Израиль перекрыл поставки дизельного топлива в сектор Газа

Стоит отметить, что в ходе беспорядков на границе с Газой погибли шесть палестинцев, еще около 60 получили тяжелые ранения. По данным израильских военных, в беспорядках на границе Газой  принимают участие около 14 тысяч палестинцев.

Напомним, Израиль оккупировал большую часть палестинской территории, в результате чего более половины населявших территорию коренных народов Палестины были выселены со своих земель. Последние несколько лет Палестинцы требуют от Израиля возвращения своих земель.

Автор: Артем Никулин
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