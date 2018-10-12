Семерым российским биатлонистам разрешили выступать за Украину и Белоруссию

Москва, 12 октября. Союз биатлонистов России (СБР) дал согласие на переход семи российских спортсменов сборные Украины и Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В ходе заседания правление Союза биатлонистов России было принято решение разрешить переход двух российских биатлонисток в состав сборной Украины и еще пятерых в команду Белоруссии. В зимнем сезоне 2018 года Анастасия Рассказова и Екатерина Бех будут выступать под флагом Украины. Никита Лобастов, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина, Анна Мусатова и Арина Яборова будут выступать за сборную Белоруссии.

«Учитывая дружеские и конструктивные отношения между федерациями, а также интересы спортсменов, Союз биатлонистов России разрешает переход вышеуказанных российских спортсменов», — говорится в сообщении.

При этом СБР разрешил российским биатлонистам выступать за сборные Украины и Белоруссии без применения к ним двухлетнего ограничительного срока.