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Космонавт опубликовал фотографии аварии «Союза» с МКС

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Космонавт опубликовал фотографии аварии «Союза» с МКС

Москва, 12 октября. Российский космонавт Сергей Прокопьев поделился фотографиями момента аварии ракеты-носителя «Союз -ФГ» с Международной космической станции, запись опубликована на странице Роскосмоса в Twitter.

«Делюсь кадрами, сделанными после выхода «Союз МС10» из атмосферы. Видно, что произошло отделение от ракеты, далее визуальный контакт с кораблем был утерян», — приводит слова Прокопьева пресс-служба Роскосмоса.

Также космонавт добавил, что на МКС, конечно же, расстроены из-за аварии. Однако самое главное, что с экипажем «Союза», космонавтом Алексеем Овчининым и Ником Хейгом, все в порядке, они живы и здоровы.

Напомним, 11 октября ракета-носитель «Союз -ФГ» стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане. На 119-й минуте полета двигатель ракеты-носителя вышел из строя. Экипаж благополучно приземлился в Казахстане, Овчинин и Хейг не пострадали.

В Роскосмосе сообщили, что новая ракета-носитель семейства «Союз» будет подготовлена как можно скорее после разрешения на ее эксплуатацию.

Автор: Софья Куликова
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