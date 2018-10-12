Стивен Сигал даст в Москве уроки айкидо и научит русских стоять за себя

Москва, 12 октября. У американского актера Стивена Сигала есть много поводов приехать в Россию: сейчас он оказался в Москве для участия в Первом международном будо-фестивале в качестве старшего инструктора (шихана) стиля айкидо айкикай. Он сразу предупредил, что разговоров о политике и шуток о губернаторстве в Приморье не будет, а будут тренировки и профессиональное общение с айкидо-сообществом.

Напомним, у Стивена Сигала, помимо кинематографических наград, седьмой дан айкидо.

«То, что мы планируем дать на семинаре, вам запомнится надолго, — пообещал актер на открытии. — Мир меняется каждый день. Политики по всему миру оскорбляют друг друга. У нас три четверти мира находится чуть ли не в состоянии войны, некоторые президенты даже умудрились развалить армию и полицию. На фоне всего этого банды криминала и террористы становятся сильнее. С расцветом смешанных боевых искусств появилось много людей, которые используют боевые смертельные навыки во вред. И пришло время объединиться настоящим учителям, чтобы доносить до людей этику боевых искусств, манеры поведения, но в то же время эффективно учить их стоять за себя».

Добавим, что знаменитый актер получил российское гражданство два года назад. В этом августе во время очередного приезда в Россию он был назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Во время выступления во Владивостоке на кинофестивале Сигал заявил, что хотел бы стать губернатором Приморского края. Впрочем, потом признался, что просто пошутил.

Стивен Сигал пробудет в Москве еще два дня и проведет мастер-классы по айкидо для участников будо-фестиваля.