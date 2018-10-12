Названа зарплата саратовского министра, отказавшейся жить на прожиточный минимум

Москва, 12 октября. Стала известна зарплата уволенного министра труда Саратовской области Натальи Соколовой.

Согласно налоговой декларации экс-чиновница заработала за 2017 год 2,3 миллиона рублей. В ее собственности находится жилой дом площадью 171,9 квадратных метров, а также земельный участок площадью 338 квадратных метров.

Ежемесячный доход бывшего министра составлял 191 000 рублей в месяц, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова заявила в споре с депутатом регионального заксобрания, что «для минимальных физиологических потребностей» достаточно 3,5 тысячи рублей в месяц. Однако чиновница отказалась сама прожить месяц на эти деньги, заявив, что это не соответствует ее статусу. На следующий день после дискуссии губернатор Саратовской области Валерий Радаев отправил Наталью Соколову в отставку.

В беседе с Федеральным агентством новостей депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков рассказал, что жесткие кадровые выводы в таком случае обязательны.