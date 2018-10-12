Сирия: двое военнослужащих США погибли при атаке террориста-смертника в Ракке

Москва, 12 октября. Двое американских военнослужащих погибли в Сирии в результате атаки террориста-смертника. Инцидент произошел 11 октября в городе Ракка, который в настоящее время находится под контролем «Сирийских демократических сил» и международной коалиции во главе с США.

По данным телеграм-канала South Syria today, террорист-смертник приблизился к военному патрулю коалиционных сил США, после чего привел в действие взрывное устройство. В результате взрыва погибли двое военнослужащих США Джеймс Брейк и Гарет Розиф, еще трое американских солдат получили тяжелые ранения.

Стоит отметить, что провинция Ракка была главным форпостом боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. В октябре 2017 года коалиция во главе с США объявила о полном освобождении Ракки от террористов ИГ1.

Операция по освобождению Ракки длилась более четырех месяцев. В ходе операции авиация коалиции наносила беспорядочные удары. Кроме того, в ходе штурма применялась тяжелая артиллерия. В результате действия коалиции США значительная часть города была уничтожена.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), за все время боев в Ракке погибло 1130 мирных жителей, еще несколько сотен человек пропали без вести.

1 Организация запрещена на территории РФ.