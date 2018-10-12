Лукашенко провел экскурсию для Путина за рулем раритетного ГАЗ-69

Могилев, 12 октября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел экскурсию для своего российского коллеги Владимира Путина по местам своего детства в агрогородке Александрия в Могилевской области. Главы государств проехались на 50-летнем ГАЗ-69 1960-х годов, выпили целебной воды из родника и отведали драники из печи, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

После завершения официальной части V Форума регионов Александр Лукашенко и Владимир Путин продолжили общение в неформальной обстановке. Лукашенко пригласил Путина посетить свою малую родину в агрогородке Александрия Шкловского района. Глава Белоруссии показал дом, в котором он вырос, а затем лидеры России и Белоруссии прогулялись по деревне, любуясь природой.

Путин и Лукашенко отправились к Трофимовой кринице, где испили целебной воды. Лукашенко рассказал семейную историю, как дед нынешнего президента Белоруссии своими руками обустроил этот источник. Обед глав государств в родном доме Лукашенко был выдержан в белорусских традициях: гостей угощали драниками и блинами из печи.