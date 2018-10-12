Народная артистка СССР Юрьева скончалась после тяжелой болезни

Москва, 12 октября. Народная артистка СССР Маргарита Юрьева скончалась в возрасте 93 лет. Причиной смерти артистки стала тяжелая болезнь, об этом сообщила пресс-служба Московского Художественного академического театра имени М. Горького.

«Сегодня, 12 октября, на 94-м году жизни, после тяжелой болезни скончалась народная артистка СССР Маргарита Валентиновна Юрьева», — говорится в сообщении.

В театре отметили, что Юрьева даже в столь достойном возрасте принимала участие в постановках до тех пор, пока позволяло здоровье. Артистка вошла в труппу МХАТ в 1987 году.

Прощание с Юрьевой назначено на 16 октября. Церемония пройдет в фойе театра. Время прощания и место похорон будут известны позднее.

Артистка дебютировала на сцене МХАТ в роли Эдит в спектакле «Домби и сын» по роману Чарльза Диккенса. Кроме того, Юрьева запомнилась зрителям выдающимися ролями Анны Карениной, Маши в «Трех сестрах», Катерины Ивановны в «Братьях Карамазовых» и другими.