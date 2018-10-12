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Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на обвинения в кибератаках

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Лавров рассказал, как Россия будет отвечать на обвинения в кибератаках

Москва, 12 октября. Россия будет обсуждать вопросы, связанные с обвинениями в кибератаках, в правовом поле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с французскими журналистами. 

По словам Лаврова, все доказательства «причастности» России к атакам предоставляются через СМИ. Он подчеркнул, что Россия не может рассматривать эти обвинения без задействования правовых норм.

«Если наши западные коллеги всерьез вознамерились этой истерикой вывести нас из себя, то они плохо читают исторические книги. Если все это просто наносное и приступ «политического бешенства» пройдет естественным образом», — заявил глава российского МИД в беседе с французскими журналистами сообщает сайт МИД РФ.

Он подчеркнул, что после того, как западные коллеги выговорятся по полной программе, Россия будет ждать их в «правовом поле для серьезного разговора».

Автор: Денис Коробейников
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