Лавров: США напрямую поддерживают провокации против украинской церкви

Москва, 12 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что провокации с участием раскольнических церквей на Украине осуществляются при поддержке Вашингтона.

Глава МИД РФ напомнил, что «Киевский патриархат» и Украинская автокефальная православная церковь являются структурами, которые не были признаны мировым православием. При этом вмешательство внешних и внутренних сил в жизнь церкви запрещено законом на Украине, в России, а также во всех нормальных государствах, передает RT.

«Украинский патриархат не поворачивался спиной к Русской православной церкви, потому что Украинская православная церковь Московского патриархата выступает против тех провокаций, которые сейчас затевает патриарх Варфоломей при прямом поощрении, публичном поощрении, при публичной поддержке из Вашингтона», — сказал он.

Украинские власти пытаются добиться признания неканонических раскольнических церквей, а также создать на их основе «единую поместную автокефальную церковь». Накануне стало известно, что синод Константинопольского патриархата начал процедуру предоставления автокефалии непризнанным религиозным структурам, а также планирует снять анафему с главы УПЦ КП раскольника Филарета.