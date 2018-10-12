Сирия: Лавров заявил о намерении США использовать курдов для создания квазигосударства

Москва, 12 октября. Идлиб не является последним проблемным регионом Сирии: к востоку от Евфрата происходят «абсолютно неприемлемые вещи». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью изданиям «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро», выдержки из которого опубликованы на сайте МИД РФ.

Он отметил, что США абсолютно незаконно пытаются создать на восточном побережье Евфрата квазигосударство. Кроме того, Штаты уже создают там органы власти, альтернативные Дамаску, и активно содействуют возвращению беженцев.

«Эти земли США стараются использовать через своих сирийских союзников, прежде всего курдов, для того, чтобы создать там квазигосударство», — сказал Сергей Лавров.

При этом на территориях, подконтрольных Дамаску, страны Запада не хотят участвовать в создании условий для возвращения беженцев, «пока не начнется заслуживающий доверия политический процесс». Сергей Лавров задался вопросом, почему США и их союзники не придерживаются такой же политики на восточном побережье Евфрата.

Глава российского МИД не исключил, что на восточном берегу Евфрата снова хотят воплотить так называемую идею «большого Курдистана», что подразумевает собой опаснейшую игру с Иракским Курдистаном.

«Не исключаю, что США в этом районе, как правило, стараются поддерживать ситуацию в таком разогретом состоянии, чтобы никто не мог успокоиться», — отметил Сергей Лавров.

По его словам, «в мутной воде проще ловить рыбу», которую хотят заполучить заинтересованные третьи стороны. Однако, предостерег Лавров, до добра подобное еще ни разу не доводило.