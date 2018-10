Глава МИД Венгрии: В защите христиан на Ближнем Востоке нас поддержала только Россия

Петер Сийярто — политический вундеркинд. Он возглавил министерство иностранных дел Венгрии, когда ему было всего 35 лет. В 2002 году, будучи членом партии премьер-министра Виктора Орбана «Фидес», он получил место в Национальном собрании и занимает его до сих пор. Политик активно противодействует давлению Брюсселя и стремится укрепить отношения с Россией, невзирая на санкции ЕС.

Федеральное агентство новостей предлагает читателям перевод интервью с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто Hungary standing strong against EU’s revenge says foreign minister («Петер Сийярто: Венгрия решительно настроена противостоять ЕС»), опубликованного порталом The American Spectator.

Венгерское правительство продолжает конфликтовать с Европейским союзом. Что вызывает эту напряженность?

— Летом 2015 года 400 000 нелегальных мигрантов пересекли нашу границу, потому что Европейский союз принял решение в пользу очень неправильной миграционной политики. Брюссель хочет изменить состав европейского населения без какого-либо демократического одобрения жителей ЕС. Миграционная политика, проводимая Евросоюзом, полностью противоречит воле нашего народа. Только сами венгры могут принимать решения о будущем своей страны и ее составе. Именно поэтому мы решили построить забор и запретить нелегальным мигрантам пересекать границу Венгрии. Эти 400 000 человек — неуважение к нашим правилам, нашему образу жизни.

В докладе евродепутата Джудит Саргентини, одобренном Европейским парламентом в прошлом месяце, критикуется все: от независимости судебной власти Венгрии до иммиграционной политики и ее избирательного права. Что, по вашему мнению, спровоцировало такое открытое нападение на правительство Венгрии?

— Это месть Европейского союза, и она происходит по двум причинам. Во-первых, Венгрия четко дала понять: Европа должна защищать свои границы. Нам нужно вернуть свою способность решать, кому мы позволяем приезжать в Европу, а кому — нет. Мы хотим, чтобы Венгрия оставалась страной венгров. Во-вторых, Брюссель отчаянно хочет перевести страны Евросоюза в постхристианскую и постнациональную фазу. То есть мы должны избавиться от христианского наследия в угоду ЕС. На нас давят, чтобы мы стремились к большой национальной интеграции. Но мы же не США.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно посетил Москву. На пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным он заявил: «Мы оба считаем, что очень важно защищать и укреплять христианскую культуру в современном мире». Почему это важно и как выглядит ваше партнерство?

— Россия серьезно относится к защите христианских общин на Ближнем Востоке. Мы это очень ценим. У нас пока нет общих программ, но, например, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), когда я хотел организовать мероприятие, посвященное судьбе преследуемых христианских общин во всем мире, нас поддержал только министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В этом отношении мы можем полагаться на Россию. В настоящее время христианство является самой преследуемой религией на земле. Четверо из пяти человек, убитых за свои убеждения, христиане. Европа и ООН, по сути, закрывают на это глаза.

Венгерское правительство решило помочь христианам с Ближнего Востока вернуться домой после устранения угрозы терроризма. Как проходит программа помощи?

— Мы потратили 15 миллионов евро на поддержку христианских общин на Ближнем Востоке. Мы финансируем напрямую, восстанавливая школы, церкви, дома и клиники. Международные организации, ООН или Красный Крест, не помогают нам с финансированием.

Помогают ли вам другие правительства?

— Мы делаем это самостоятельно. Мы готовы сотрудничать со всеми, кто вносит позитивный вклад, но самое главное — это сотрудничество с местными церквями.

У Венгрии есть очень сильные региональные союзники по «Вышеградской четверке»: Польша, Словакия, Чехия. Допускаете ли вы возможность создания блока из этих стран и других, которые, возможно, тоже выступают против высокомерной политики Брюсселя?

— Вы знаете, у нас очень крепкий союз четырех стран Центральной Европы, который имеет очень прочную историческую основу. «Вышеградская четверка» сейчас является самым эффективным альянсом в Европейском союзе, в этом нет сомнений. Наши темпы роста в регионе в два раза выше, чем в среднем по Европе. Да и в политическом плане мы успешны, потому что наша политика основана на здравом смысле. Так же нам удалось выработать крепкую миграционную политику. Центральные силы Европы, конечно, постепенно идут по пути прогресса. В частности, в Австрии и в Италии разделяют наш взгляд на вопрос миграции. В мае следующего года пройдут выборы в Европарламент, и мы очень надеемся, что там произойдут изменения и антимиграционные силы окажутся в большинстве.