Роскосмос ускорит подготовку пуска новой ракеты-носителя

Москва, 12 октября. Новая ракета-носитель семейства «Союз» будет подготовлена как можно скорее после разрешения на ее эксплуатацию. Об этом сообщили в Роскосмосе.

В ведомстве заявили, что решение о графике дальнейших пусков будет принято сразу после получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию ракет-носителей этого семейства.

Напомним, что ракета-носитель «Союз-ФГ» стартовала с первой площадки Байконура в 11.40. Она должна была доставить российского космонавта Алексея Овчинина и астронавта NASA Ника Хейга на МКС.

Во время полета ракеты-носителя произошла авария. Экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане. Члены экипажа не пострадали. Это первая авария с ракетоносителями подобного типа за 35 лет. В обстоятельствах происшествия разбирается специальная комиссия.