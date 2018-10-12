Сирия: Лавров заявил о временном характере соглашения по Идлибу

Москва, 12 октября. Соглашение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе носит временный характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, полного урегулирования ситуации в Сирии можно добиться лишь путем восстановления власти Дамаска над всей территорией страны. Об этом глава российского МИД рассказал в интервью «РТ Франс», «Пари Матч» и «Фигаро».

«Соглашение действительно временное. Конец истории будет только тогда, когда в Сирии восстановится власть сирийского народа и все те, кто находится на территории Сирии, в особенности, кто туда не приглашен, покинут эту территорию. Это понятно всем», — сказал Сергей Лавров.

Напомним, Идлиб является единственным регионом Сирии, где боевики все еще сохраняют свои позиции. Ранее Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в регионе. Ее формирование должно завершиться к 15 октября. Патрулировать границы зоны деэскалации будет совместный российско-турецкий контингент.