Украинка Фарион оскорбила жителей Закарпатья и предложила им «пилить» в Венгрию

Белая Церковь, 12 октября. Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион назвала «диеилами» этнических венгров, которые проживают в Закарпатской области. Об этом Фарион заявила в ходе общественного форума «За украинский язык».

Фарион напомнила, что год назад президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который запрещает национальным меньшинствам учиться на родном языке в средней школе и университете. При этом она подчеркнула, что закон предусматривает переходный период, который будет длиться семь лет. По ее словам, этого времени достаточно, чтобы в совершенстве выучить украинский язык.

«Слушайте, когда отправляешь пса на обучение, так тот пес через месяц приходит домой с нормальным выполнением команд: «Сидеть», «стоять», «лежать». А им нужно семь лет, чтобы они выучили язык Степана Бандеры, язык Тараса Шевченко, язык Лины Костенко. Так нужно ли нам столько дебилов в Украине?» — сказала Фарион.

Кроме того, Фарион напомнила о недавнем скандале с выдачей венгерских паспортов жителя Закарпатья. Она заявила, что не намерена «давать деньги на школы, где учат на венгерском, румынском и русском языках», а также предложила «пилить в Венгрию» всем обладателям венгерских паспортов.

Напомним, в сентябре украинских СМИ было опубликовано видео, на кадрах которого запечатлена выдача венгерских паспортов гражданам Украины в закарпатском городе Берегово. После выдачи паспортов венгерские дипломаты просили украинцев не афишировать факт его наличия, а также скрывать данную информацию от властей Украины. Позднее Украина и Венгрия «обменялись» высылкой дипломатов.