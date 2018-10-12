Тимошенко вновь обошла Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины

Киев, 12 октября. Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко снова возглавила рейтинг кандидатов в президенты страны. Согласно результатам исследования, за нее готовы проголосовать 15,9% украинцев.

Опрос проводил Центр социальных исследования «София». По его данным, наиболее популярными политиками у жителей Украины являются Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко.

Отметим, что действующий президент страны Петр Порошенко еще не заявил о намерении баллотироваться на следующие выборы. При этом результаты опроса показывают, что за него готовы проголосовать 9,3% украинцев. За сопредседателя фракции «Оппозиционный блок» Юрия Бойко готовы проголосовать 8,8% украинцев.

Напомним, выборы президента Украины состоятся весной 2019 года. Официально избирательная кампания стартует в декабре 2018 года. Ранее стало известно, что Киев отказался от участия наблюдателей СНГ в мониторинге президентских выборов, пишет «Газета.Ru».