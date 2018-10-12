У Донбасса один гарант на существование — Россия. Ситуация в ДНР перед выборами. ФАН-ТВ

В Москве на круглом столе обсудили тему «Украина: эскалация по всем направлениям». По прогнозам экспертов, обстановка на Украине накаляется, причем по всем направлениям. По их мнению, ситуацию в стране усугубляют экономические проблемы, противостояние между украинскими верующими и предстоящий старт президентской гонки. На встрече эксперты обозначили, что у Донбасса в такой ситуации есть один гарант существования — Россия. Сергей Пантелеев, директор Института Русского зарубежья, утверждает, что несмотря на всю неразбериху в стране, минские соглашения не теряют своей актуальности. Более того, это единственный инструмент, который удерживает ситуацию от повышения конфликтной составляющей в Донбассе. Но при этом каждая сторона минского соглашения использует его со своей выгодой. В этом договоре сейчас участвуют и США, для них это инструмент давления на Россию через Украину. Франция и Германия становятся перспективными сотрудниками России, так как Европа все больше осознает, что украинский конфликт направлен и против нее. А Россия использует минские соглашения как инструмент сохранения мира в Донбассе.

«Люди все в большей степени ощущают себя и с точки зрения политической, и с точки зрения даже экономической частью Российской Федерации. Начиная с того, что там единственная валюта в виде российского рубля. Достаточно заметно упрощается пересечение границы. И, как мы знаем, есть целый ряд законодательных инициатив, направленных на то, чтобы люди, живущие в этой части Донбасса, могли иметь возможность и российское гражданство получать по упрощенной процедуре. Люди хотят жить мирно. Без системы управления, без легитимной власти это невозможно. Поэтому нынешние выборы, которые запланированы на 11 ноября, нужны республикам, с точки зрения легитимации власти. И они скорее всего состоятся», — рассказывает Сергей Пантелеев, директор Института Русского зарубежья.

11 ноября в Донбассе должны пройти выборы, но пока что война в Донбассе не закончилась, обстрелы продолжаются, хотя ситуация уже приобретает менее агрессивный характер.

И то, каким образом будет дальше развиваться ситуация в Донбассе, будут определять, с одной стороны, большая геополитика, с другой стороны — развитие ситуации на самой Украине, с точки зрения внутриукраинского политического процесса.