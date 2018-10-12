США попросили Россию отменить выборы в ДНР и ЛНР

Вашингтон, 12 октября. Государственный департамент США призвал Москву отменить выборы в Луганской и Донецкой народных республиках, назначенные на 11 ноября, об этом говорится в заявлении Госдепа США. При этом в ведомстве назвали выборы «незаконными и фиктивными».

Согласно заявлению, США призывают Россию присоединиться к Украине в «стремлении к миру» в Донбассе и отказаться от поддержки сил на территории Донбасса. Кроме того, госдеп США заявил, что Кремлю следует отменить «незаконные, фиктивные выборы» на территории ЛНР и ДНР.

Выборы глав ДНР и ЛНР назначены на 11 ноября. Депутаты Европейского парламента предложили свои кандидатуры на роль наблюдателей на выборах. В Совфеде РФ инициативу европейских депутатов поддержали, отметив, что они смогут убедиться в том, что в ЛНР и ДНР нет «русский войск».

Ранее специальный представитель Госдепа США Курт Волкер предложил создать на территории Донбасса временную администрацию, которая позволит Украине восстановить контроль Киева над Донбассом. При этом Госдеп отверг предложение Москвы по созданию миссии ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на линии фронта в Донбассе.

В Москве план Волкера расценили, как попытку нарушить минские соглашения. В МИД РФ выразили сомнение, что Волкер видел и читал минские соглашения, так как его слова противоречат достигнутым договоренностям.

Москва предложила провести на территории Донбасса референдум, который позволит жителям республик определить их статус. Возможность проведения референдума обсуждали российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на встрече в Хельсинки.