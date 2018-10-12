Новые iPhone резко подешевели в России

Москва, 12 октября. В России снизились цены на новые iPhone. Подешевели модели XS и XS Max, а также модель прошлого года — iPhone X.

Модели iPhone XS c 64, 256 и 512 гигабайт памяти на старте продаж стоили от 88 тысяч рублей. В настоящий момент их цены равняются 73 тысячам рублей, 83 тысячам рублей и 97 тысячам рублей соответственно.

iPhone XS Max после премьеры стоил от 97 тысяч рублей. Сейчас модель с 64 гигабайтами памяти обойдется в 83 тысячи рублей, версия с 256 гигабайтами — 93 тысячи, а за 512 гигабайт памяти придется выложить 101 тысячу рублей, сообщают «Известия».

Отметим, что модель iPhone X с 256 гигабайтами памяти на старте продаж обходилась покупателям в 92 тысячи рублей, сейчас ее стоимость опустилась до 65 тысячи рублей.