Россия выплатила Белоруссии долг за «перетаможку» нефти

Москва, 12 октября. Минск получил от Москвы недоплаченные 263 млн долларов за «перетаможку» нефти 11 октября, об этом сообщил вице-премьер правительства Белоруссии Игорь Ляшенко.

«Уже вчера поступили. Они недоплачивались с июля. Мы получили $263 млн», — рассказал Ляшенко журналистам.

Также вице-премьер отметил, что механизм «перетаможки» нефти не имеет точного значения и рассчитывается по текущей стоимости барреля нефти.

«Перетаможкой» называют механизм реэкспорта Белоруссией 6 млн тонн российской нефти с возможностью зачисления пошлин в свой бюджет. Соглашение между Россией и Белоруссией было подписано в 2017 году. Также оно предусматривает поставку 24 тонн нефти в год из России в Белоруссию без пошлин.

Также Ляшенко отметил, что Минск не исключает возможность поставки нефти из других стран после того, как Россия закончит налоговый маневр в нефтяной сфере, и цена на российскую нефть для Белоруссии станет равна мировой.