Смерть будет быстрой, но унизительной: в России ответили Украине на предложение «вернуть» Кубань и Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян предложил украинцам ездить в Россию только после того, как Кубань и Москва будут «возвращены» Украине. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В беседе с Владимиром Омеляном украинский журналист спросил министра «Что делать после отмены железнодорожного сообщения тем, кто хочет поехать в Россию?». На что украинский политик ответил: «Надевать форму, брать автомат, идти воевать и потом — после возвращения Кубани и Москвы — можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать в Россию».

Министр инфраструктуры Украины Омелян на вопрос «Что делать после отмены ж/д сообщения тем, кто хочет поехать в Россию?»: Одевать форму, брать автомат, идти воевать и потом – после возвращения Кубани и Москвы – можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать pic.twitter.com/7w5WdXhbFO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) October 12, 2018

«Потешный безумец»

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов прокомментировал ФАН заявление Владимира Омеляна.

«Был такой советский двухсерийный фильм, абсолютно пропагандистский и где-то даже смешной с нынешних позиций, про Великую Отечественную. Там есть момент, когда уже в 1945-м году Гитлер в бункере, склонившись над картой, говорит что-то типа «никогда еще дела у армии Рейха не были так хороши, у нас есть возможность для мощнейшего контрнаступления». Собственно, там и Гитлер — потешный безумец, и ставка, и прочие присутствующие нацисты. Потешные и безумные.

И господин Омелян выступает в роли пародии на эту пародию. Но к такой воинственной пародийности со стороны Украины мы все привыкли. А вообще, отличный аргумент в текущих условиях Украины, и универсальный ответ на все вопросы. Мол, когда экономика стабилизируется? Идите завоевывать Кубань и Москву. Когда будет в батареях отопление? Идите на Кубань и в Москву. Когда газ в трубу вернется? Идите на Кубань и в Москву. Когда зарплаты нормальными станут? Идите на Кубань и в Москву», — пояснил Александр Чаусов.

В общем, заметил политолог, это ответ на все случаи жизни. О реальности и логичности подобных предложений и упоминать не стоит, за очевидным пониманием всей степени их безумия.