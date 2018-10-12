Сирия рассорила Турцию и США: Эрдоган сорвался и объявил об операции против курдов за Евфратом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении продолжить антикурдскую кампанию на территории Сирии и зачистить от Отрядов народной самообороны (YPG) северные районы арабской республики к востоку от реки Евфрат. Подробнее о возможной новой операции Анкары в САР читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

О своих планах разгромить незаконные курдские бандформирования на севере приграничных сирийских провинций Ракка и Хасака турецкий лидер заявил во время своего выступления перед бойцами специальных подразделений вооруженных сил Турции. В ходе своей речи он, в частности, выразил надежду на то, что «террористические гнезда» YPG на восточном побережье Евфрата при помощи спецназовцев будут ликвидированы быстро.

Анкара совместно с боевиками Сирийской свободной армии (ССА) провела уже два наступления против курдов в северо-западной части Сирии, отбив в результате обширные территории в приграничных районах провинции Алеппо. Действительно ли после «Щита Евфрата» и «Оливковой ветви» стоит ожидать и третьей операции Турции, и как это может повлиять на ее отношения с Соединенными Штатами?

Публицист и востоковед Андрей Онтиков считает, что Эрдоган своим заявлением хочет, прежде всего, надавить на Вашингтон, который не выполняет возложенных на него условий соглашения по Манбиджу. С другой стороны, исключать начала третьего турецкого наступления на севере Сирии тоже никак нельзя, тем более в случае неудачи в ходе возможных новых переговоров с американцами по этому вопросу, отметил эксперт в беседе с корреспондентом ФАН.

«Многое из того, что Эрдоган говорил, он затем действительно делал, поэтому сейчас все зависит от того, как поведут себя США. Турецкий президент абсолютно не удовлетворен сотрудничеством с ними и тем, как реализуются договоренности по Манбиджу. Тут, конечно, присутствует попытка оказать давление на Вашингтон, так как Анкаре очень не нравится его политический курс в отношении курдов. Речь даже не столько о снабжении их оружием, сколько о попытках США легализовать их так называемый Курдистан», — подчеркнул наш собеседник.

Он пояснил, что американцы принимают деятельное участие в создании условных государственных структур на территории Рожавы, стремясь всячески выделить захваченный бандгруппами YPG северо-восток Сирии в отдельное квазиобразование. Это не может не возмущать Анкару, причисляющую Отряды народной самообороны к террористической в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК).

«На занимаемых курдами территориях при помощи Соединенных Штатов идет оформление параллельных «органов власти». Напомню, во второй половине прошлого года там прошел ряд так называемых выборов, недавно они даже создали как бы местное правительство с девятью министерствами, которые должны будут заниматься ситуацией внутри этого так называемого федеративного региона. И, наверно, что самое опасное в происходящем, так это то, что, во-первых, американцы направляют туда дополнительные отряды военных. А во-вторых, недавно было заявление, что Вашингтон вдвое увеличил число своих дипломатов на захваченных YPG территориях», — напомнил востоковед.

Все эти незаконные процессы, направленные на расчленение Сирии и выхода Рожавы из ее состава, крайне беспокоят турков, которые больше всего боятся появления нового террористического «государства» у своих границ. Ради того, чтобы не допустить этого, они, вполне вероятно, будут готовы пожертвовать отношениями с США.