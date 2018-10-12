Украина обвинила Россию в проблемах киевского метро и одесского аэропорта

Киев, 12 октября. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян обвинил Россию в кибератаках на одесский аэропорт и киевский метрополитен. По его словам, эта информация была получена от Национального центра кибербезопасности Великобритании.

Омелян утверждает, что кибератаки якобы осуществлялись специалистами Главного разведывательного управления РФ осенью 2017 года. Под ударом оказался киевский метрополитен и одесский аэропорт.

«Информация свидетельствует об участии специалистов ГРУ Российской Федерации в атаке на предприятия в октябре 2017 года», — заявил Омелян.

Стоит отметить, что Омелян уже не первый раз делает подобные заявления, обвиняя Москву во внутренних проблемах Украины. В начале недели он заявил, что Россия якобы несет ответственность за взрывы и пожар на складе боеприпасов ВСУ в Черниговской области. Кроме того, Омелян является одним из авторов идеи о прекращении железнодорожного и автобусного сообщения с Россией.