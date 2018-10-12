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Новости Сирии

Песков заявил о подготовке саммита по Сирии в четырехстороннем формате

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Песков заявил о подготовке саммита по Сирии в четырехстороннем формате

Москва, 12 октября. Встреча представителей России, Германии, Франции и Турции по вопросам Сирии в настоящий момент прорабатывается, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Встреча готовится. Скоро сообщим», — рассказал Песков в комментарии РИА Новости.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер Ангела Меркель примет участие в саммите по Сирии. Представитель президента Турции Ибрагим Калын подтвердил, что встреча, которая ранее планировалась в сентябре, перенесена на октябрь или начало ноября. В Стамбуле прошла подготовительная встреча помощников лидеров России, Германии, Франции и Турции.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин рассказал, что Москва рассчитывает на плодотворную встречу. Формат, в котором будут представлены как региональные игроки, так и ведущие страны Европы, предполагает принятие серьезных решений.

Автор: Софья Куликова
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