Глава МИД Австрии прокомментировала возможность введения новых санкций против России

Вена, 12 октября. Евросоюз не обсуждал возможность введения антироссийских санкций из-за ситуации с «кибератакой» на Организацию по запрещению химического оружия. Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Кнайсль провела переговоры со своим коллегой из Нидерландов Стефом Блоком в Вене. По итогам встречи глава МИД Австрии заявила, что вопрос о возможном введении санкции в отношении России за «хакерскую атаку» на ОЗХО не поднимался на Совете глав МИД ЕС.

Она подчеркнула, что если этот вопрос встанет на повестку дня, то для его одобрения потребуется консенсус всех государств-членов ЕС.

В пятницу МИД России заявил, что обвинения стран Запада в якобы причастности Москвы в атаке на компьютерную сеть ОЗХО являются очередным антироссийским вбросом. В российском министерстве подчеркнули, что у стран Запада нет доказательств. В МИД РФ заявили, что представители Вашингтона и Лондона продавливают наделение ОЗХО функцией по установлению виновных в применении химического оружия.