Москва, 12 октября. Постпред Великобритании при ОЗХО заявил, что Россия и Сирия «подрывают» деятельность миссии по установлению фактов «химатак» в САР. На самом деле все совершенно не так, сообщил постпред РФ при организации Александр Шульгин.

Он отметил, что заявление британской стороны, опубликованное в Twitter, вероятно, вызвано критикой России в адрес миссии на сессии исполкома ОЗХО в Гааге. По словам Шульгина, заседание началось «под грохот пропаганды». Шульгин отметил, что российская сторона неоднократно отмечала недостатки в работе миссии.

«И вот эти недостатки в работе миссии предельно четко обнаружились при расследовании инцидента с «применением» химического оружия в Хан-Шейхуне в апреле 2017 года», — ответил Александр Шульгин на обвинения Лондона в комментарии телеканалу «Звезда».

Ранее МИД РФ отметил, что Россия всегда готова обеспечивать выполнение Конвенции по запрещению химического оружия и призывает не допустить использование ОЗХО в политической игре других стран.

Отметим, что весь арсенал химического оружия в Дамаске был уничтожен в результате масштабной миссии ОЗХО и в настоящее время у правительства САР нет нет химоружия. Постпред страны при организации отмечал, что Дамаск выполнил все свои обязательства по уничтожению арсенала.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что боевики могут подготовить в Сирии провокации и постановочные «химатаки». Они необходимы для создания новых обвинений в адрес САР в использовании химоружия. Это может привести к ракетным ударам международной коалиции во главе с США по позициям Дамаска. Подобное уже произошло в апреле 2018 года.

Псевдогуманитарная организация «Белые каски» предоставила видео с якобы «доказательствами» химатаки. США не стали дожидаться результатов расследования экспертов и обвинили Дамаск в произошедшем. Коалиция нанесла ракетные удары по Сирии.